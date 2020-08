Lipari, ragazza morta: gli amici occupano l’ospedale (Di venerdì 28 agosto 2020) Gli amici della ragazza morta a Lipari hanno deciso di occupare l’ospedale per chiedere giustizia. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta. Nella giornata di oggi si terranno i funerali di Lorenza Famulari nella chiesa di Santa Croce, in contrada Pianoconte. La ragazza si era recata domenica scorsa all’ospedale di Lipari accusando … L'articolo Lipari, ragazza morta: gli amici occupano l’ospedale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

