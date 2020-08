La verità sulle zanne rosa per elefanti e rinoceronti contro il bracconaggio (Di venerdì 28 agosto 2020) Si torna a parlare di una storia molto vecchia in Italia, grazie alla condivisione sui social di foto riguardanti le zanne rosa per gli elefanti, oltre a quelle dei rinoceronti. Animali, come avete notato a giugno, in grado sempre di sollevare un polverone e di fare notizia. Nello specifico, da alcuni giorni a questa parte sta facendo rumore una foto che presumibilmente mostra un rinoceronte con un corno rosa insieme all'idea che lo scolorimento sia destinato a dissuadere i bracconieri. L'immagine in questione ha iniziato a circolare sui siti di social media come Tumblr, ma ora risulta praticamente virale su Facebook. Nonostante sia vero che un'organizzazione da un po' di tempo a questa parte stia usando l'escamotage delle zanne rosa per elefanti e ... Leggi su optimagazine

