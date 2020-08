Giulia D’Urso e Giulio Raselli col cerotto al braccio, hanno dovuto fare degli esami, lei: “Non sono svenuta” (FOTO) (Di venerdì 28 agosto 2020) Poche ore fa, sui profili Instagram di Giulia D’Urso e Giulio Raselli sono appare delle FOTO in cui sono inquadrate le loro braccia con dei cerotti. Dagli scatti si evince chiaramente che la coppia si sia sottoposta a degli esami del sangue, ma per quale motivo? Per scoprire la ragione che ha spinto i fanciulli a sottoporsi a dei controlli è da ritrovare in alcune precedenti Instagram Stories. Giulia, infatti, un po’ di giorni fa aveva annunciato che avrebbe dovuto fare dei prelievi. Essendo una fifona, però, ha “obbligato” il suo compagno a fare gli esami con lei per darle supporto. Vediamo tutti i dettagli. Gli ... Leggi su kontrokultura

disfemismi : @Giulia_B ma è palesemente Aida Nizar in uno show della D'Urso. - HugmeHazzaxxx : io e mia madre sedute al tavolo del ristorante, lei con il telefono che sta guardando il profilo ig di barbara d'ur… - QuotidianPost : Uomini e Donne, la prima volta di Giulia D’Urso su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia D’Urso Turismo in Puglia, Fratelli d'Italia attacca Emiliano Corriere di Taranto