Giappone, si dimette il premier Shinzo Abe per problemi di salute (Di venerdì 28 agosto 2020) Il premier del Giappone Shinzo Abe terrà oggi una conferenza stampa per annunciare le sue dimissioni. Per la seconda volta, lascia il suo ruolo istituzionale a causa di problemi di salute. Nella giornata di oggi, Shinzo Abe terrà una conferenza stampa per annunciare le sue dimissioni da premier del Giappone. Una decisione dettata dai problemi

