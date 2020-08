Crema (Cremona) – Pm resti trovati in auto potrebbero essere di Sabrina Beccalli (Di venerdì 28 agosto 2020) In un primo momento, i residui sembravano appartenere a un cane. Il pm ha richiesto al medico legale un nuovo esame La procura di Cremona non esclude che i resti ritrovati sull’auto distrutta dalle fiamme nella notte tra il 15 e il 16 di agosto possano essere di Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa a Ferragosto a Crema, … Leggi su periodicodaily

Lo_squinternato : RT @ilGatt0Pardo: Crema, resti nell’auto bruciata da Pasini: per la Procura può essere il cadavere di Sabrina e non un cane. Ma a chi li da… - ilGatt0Pardo : Crema, resti nell’auto bruciata da Pasini: per la Procura può essere il cadavere di Sabrina e non un cane. Ma a chi… - bizcommunityit : La scomparsa di Sabrina: c'era sangue sulle ciabatte di Pasini - laprovinciacr : Polizia di Stato, in arrivo a #Cremona #Crema e #Casalmaggiore il Calendario 2021 - laprovinciacr : Nel weekend a #Cremona #Crema e #Casalmaggiore intensa perturbazione con forti temporali e crollo termico -