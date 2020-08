Volla, i casi positivi salgono a 10: rientravano dalle vacanze estive (Di giovedì 27 agosto 2020) Aumentano i casi di contagi nella cittadina vesuviana di Volla, salgono 10 in pochi giorni. Per la maggior parte si tratta di giovani rientrati dalle vacanze estive in Croazia, Grecia e Spagna. Fatta eccezione per una donna che, già precedentemente ricoverata in ospedale, sarebbe … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

