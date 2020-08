«Sono definitivamente fuori dalla malattia»: l’annuncio di Emma Marrone (Di giovedì 27 agosto 2020) La prima diagnosi è arrivata a 24 anni: tumore all’utero e alle ovaie. Allora Emma Marrone faceva la commessa a Lecce. Era il 2009 e dopo pochi giorni si presentò ai provini di Amici. Quell’anno non solo riuscì a superare le selezioni per il talent ma vinse anche tutta l’edizione. Oltre 10 anni dopo quella prima diagnosi, ora in un’intervista pubblicata sul settimanale Grazia la rivelazione: «In base agli ultimi esami Sono definitivamente fuori dalla malattia». La conferma è arrivata con una chiamata nel medico che sta seguendo la cantante: «Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: “Ci risiamo”. Ho immaginato che dovessi ricominciare tutto ... Leggi su open.online

