Scuola | i sindaci campani a De Luca | Rinviamo l’apertura a fine settembre

I sindaci della campania chiedono al presidente della Regione Vincenzo De Luca di rinviare la riapertura delle scuole a giovedì 24 settembre. La richiesta è contenuta in una lettera del presidente dell'Anci campania, Carlo Marino, inviata al presidente della Giunta regionale De Luca, al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e all'assessore regionale all'istruzione Lucia Fortini. Alla base della richiesta, le consultazioni elettorali che si terranno il 20 e 21 settembre, pochi giorni dopo la data prevista dal Ministero per la riapertura delle scuole, il 14 settembre. "In questi giorni di agosto – scrive Marino – tutti stanno facendo la loro parte per consentire un'apertura ordinata e in ...

