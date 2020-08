Rooney chiama Messi: «Vai in Premier League». E su CR7… (Di giovedì 27 agosto 2020) Wayne Rooney ha lanciato un chiaro messaggio a Lionel Messi in vista del suo futuro: le parole dell’ex Manchester United Wayne Rooney chiama Lionel Messi in Premier League. La dichiarazioni dell’ex leggenda del Manchester United. «So che sta invecchiando, ma è un giocatore che nessuno ha mai visto prima. Messi ha tutto: può creare gol, segnare, dettare il gioco ed è il miglior giocatore di tutti i tempi. È uno dei pochi giocatori che ho sfidato guardando con soggezione. Giocando con gente come Bruno Fernandes o Kevin De Bruyne, potrebbe vincere il settimo Pallone d’Oro, il che sarebbe incredibile. Con Cristiano Ronaldo ha alzato il gioco a un livello che non vedremo mai più, ma per me ... Leggi su calcionews24

Pall_Gonfiato : Parole al miele di #Rooney per #Messi - ItaSportPress : Rooney chiama Messi al Manchester United: 'Meglio di CR7 e vincerebbe il settimo Pallone d'Oro' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Rooney chiama Rooney chiama Messi al Manchester United: “Meglio di CR7 e vincerebbe il settimo Pallone d’Oro” ItaSportPress Rooney chiama Messi: "Di un altro livello rispetto a CR7. In Premier per il Pallone d'Oro"

Wayne Rooney ha commentato la situazione legata al futuro di Lionel Messi, che ha deciso di lasciare il Barcellona in anticipo rispetto alla fine del suo contratto. Per l'ex leggenda della nazionale i ...

Rooney Mara tra le più eleganti del Red Carpet

26/08/2020 | Il trailer e il poster ufficiali di Chiamate un dottore! 26/08/2020 | Il Giorno Sbagliato con Russel Crowe: il poster e il trailer ufficiali 25/08/2020 | The New Mutants dal 2 settembre i ...

Wayne Rooney ha commentato la situazione legata al futuro di Lionel Messi, che ha deciso di lasciare il Barcellona in anticipo rispetto alla fine del suo contratto. Per l'ex leggenda della nazionale i ...26/08/2020 | Il trailer e il poster ufficiali di Chiamate un dottore! 26/08/2020 | Il Giorno Sbagliato con Russel Crowe: il poster e il trailer ufficiali 25/08/2020 | The New Mutants dal 2 settembre i ...