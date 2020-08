Ragazzina di 12 anni dispersa nel ramo Lecchese del lago di Como (Di giovedì 27 agosto 2020) Una Ragazzina di 12 anni risulta dispersa nella acque del versante Lecchese del lago di Como, di fronte all’abitato di Abbadia Lariana, alle porte della città. Sono ore di febbrili ricerche di fronte alla spiaggia del parco Ulisse Guzzi. Le battute vedono impegnati i sommozzatori dei vigili del fuoco e altri subacquei volontari. Secondo le prime informazioni, l’adolescente sarebbe uscita a nuoto insieme alla mamma attorno alle 14. Poi però, forse “tradite” dal fondale piu’ profondo di quanto pensassero, entrambe avrebbero avuto dei problemi. Ma mentre la madre disperata e’ riuscita a tornare a riva, la figlia è sparita dalla vista di chi le guardava dalla spiaggia.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

