Napoli, l’agente di Hysaj: «Rinnovo complesso, sono pessimista» (Di giovedì 27 agosto 2020) L’agente di Elseid Hysaj ha parlato delle difficoltà di rinnovare con il Napoli Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del Rinnovo difficile dell’albanese con il Napoli. «l Rinnovo di Hysaj resta complesso e sono pessimista, non credo arriveremo ad un accordo. Ho ottimi rapporti con il Napoli, ma devo tutelare i miei calciatori. Starà a loro capire se cederci in questi periodi o liberarci a zero. Ovviamente, le destinazioni eventuali dovranno andare poi bene al ragazzo, tecnicamente e a livello progettuale. È una situazione molto ingarbugliata». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

