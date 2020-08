Mi basterebbe il tuo nome, il testo della canzone di Le Radici a Castrocaro 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Qual è il testo della canzone de Le Radici, Mi basterebbe il tuo nome, al Festival di Castrocaro 2020? Di seguito il testo integrale della canzone in gara nella finale della 63esima edizione della kermesse: Non ci incontreremo mai o forse lo faremo ma non c è ne accorgeremo Che ci faccio qui se non mi piace ballare credono sia divertente se non hai da fare ed ogni volta che mi chiamano io ci ricasco anche se non riesco a recitare su questo palco se non mi tuffo dicono sia un tipo triste che non sorride per le loro conquiste chi ancora è felice di perdersi in uno sguardo e anche di un attimo conservare il ricordo Ma tu dove sei come ti trovo tra ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : basterebbe tuo Mi basterebbe il tuo nome, il testo della canzone di Le Radici a Castrocaro 2020 TPI Le Radici/ Video, con “Mi basterebbe il tuo nome” alla conquista di Castrocaro

‘Mi basterebbe il tuo nome’ è il singolo che Le Radici porteranno al Festival di Castrocaro. La canzone nasce in marzo, appena prima del lockdown nazionale, quindi, nel momento in cui tutto era pronto ...

Il suicidio per la crisi provocata dal Covid. "Basta sussidi, ci serve un rilancio vero"

Prato, 26 agosto 2020 - «E’ il momento di dire basta ad un’economia di sussidi e di pensare alle misure per il rilancio». Tommaso Gei, presidente Fipe-Confcommercio, ha la voce triste quando parla.

