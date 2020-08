Marano, giovanissima positiva al Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Marano. Un nuovo contagiato nel territorio di Marano. Come anticipa Terranostranews, si tratta di una ragazza poco più che 25 enne. Attualmente la giovane si trova a casa in quarantena e gode di buona salute. La situazione a Marano Sono sei i positivi attualmente in quarantena sul territorio. In totale, dall’inizio della pandemia, ne sono … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Marano giovanissima Marano, giovanissima positiva al Covid-19 Teleclubitalia torre greco contagiati

Due nuovi casi di contagio da coronavirus a Torre del Greco. Come quelli degli ultimi giorni, si tratta di due giovani, di 21 e 22 anni, positivi ai tamponi dopo essere rientrati da una vacanza in Ita ...

Covid, 135 positivi in Campania: 71 rientrano dalla Sardegna e dall’estero

Oggi l’Unità di Crisi ha diffuso il nuovo bollettino covid della Campania. Oggi si registrano 135 positivi di cui 41 sono provenienti dalla Sardegna e 30 dall’estero. Quindi sono 71 i casi collegati a ...

Due nuovi casi di contagio da coronavirus a Torre del Greco. Come quelli degli ultimi giorni, si tratta di due giovani, di 21 e 22 anni, positivi ai tamponi dopo essere rientrati da una vacanza in Ita ...Oggi l’Unità di Crisi ha diffuso il nuovo bollettino covid della Campania. Oggi si registrano 135 positivi di cui 41 sono provenienti dalla Sardegna e 30 dall’estero. Quindi sono 71 i casi collegati a ...