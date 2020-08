Gli "scudi" di cartone antiCovid promossi dall'Istituto di Sanità (Di giovedì 27 agosto 2020) Mantova, 27 agosto 2020 - Barriere di cartone biodegradabile e riciclabile al 100% , meno costoso e meno impattante, sull'ambiente, del plexiglass, ma altrettanto efficace per separare le persone e ... Leggi su ilgiorno

VedeleAngela : RT @clubuds: @peppeprovenzano @matteosalvinimi Scudi Lei trova che fare dormire gli immigrati su materassi sparsi per tutto il centro e anc… - Maxkent55 : RT @AlessandroCere7: Quindi, mentre gli Champs sono invasi da selvaggi che rompono tutto, i CRS con scudi antisommossa e manganelli randell… - giannimello : @DavidPuente rinviare subito sine die le elezioni di Settembre: tutti gli scudi e spada (cit da 'la vita degli altr… - LordGalurd : @jovinco82 La Troia maledetta. Ma il presidente è fissato con gli Scudi - biscone69 : RT @AlfonsoTax2: @Nunambro1 @EroeCaso @Vincentr2s Però la STORIA l'abbiamo fatta noi con il Triplete non con gli scudi. Ciao fenomeno -

Ultime Notizie dalla rete : Gli scudi

Il Giorno

(Teleborsa) - Ottima performance per Mediobanca, che scambia in rialzo del 2,68%, risultando uno dei migliori titoli del FTSE. A sostenere le azioni di piazzetta Cuccia c'è ancora l'attesa per la deci ...Borse europee in calo in avvio di seduta in attesa alle 15:10 dell'intervento di Jerome Powell all'annuale simposio fra i banchieri centrali organizzato a Jackson Hole dalla Fed di Kansas City, quest ...