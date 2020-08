Coronavirus, in Lombardia ancora alti i nuovi contagi: oggi 286, ieri 269. Nessun decesso (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Il bollettino del 27 agosto Secondo i dati relativi alla Lombardia per l’epidemia di Coronavirus, non si registra Nessun decesso, esattamente come ieri. Il numero delle vittime quindi rimane stabile a 16.857. Il numero di nuovi contagi invece è salito a 286, rispetto ai 269 registrati. L’altro ieri erano invece 119 i casi registrati. Bisogna tenere conto però del numero dei tamponi che oggi è arrivato a 17.964, ieri era attorno ai 16mila. Crescono invece i dati della provincia di Milano. Se ieri infatti erano 102 di cui 66 nel capoluogo, oggi sono arrivati a 136 nella provincia e 73 nel ... Leggi su open.online

