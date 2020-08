Bugatti Divo - Sulle strade della Targa Florio con l'hypercar (Di giovedì 27 agosto 2020) Folle, assurda, terribilmente veloce. In qualunque modo la si voglia approcciare, è piuttosto complicato rapportarsi alla Bugatti Divo: se esistesse un Olimpo delle hypercar, lei ne sarebbe il capo, un po come Zeus per gli dei dellantica Grecia. Il prezzo e la tiratura sono di conseguenza: quaranta esemplari a 5 milioni di euro luno, giusto per mettere subito in chiaro le cose. Per ricordare, ancora una volta, che come lei non cè nessunaltra. Bugatti e la Sicilia. Anche per questo di fianco a me cè Andy Wallace, una vittoria alla 24 Ore di Le Mans del 1988, ora collaudatore ufficiale della Casa. Mi ha messo in guardia Sulle condizioni dellasfalto, scivoloso e zeppo di avvallamenti. Ma non è affatto un caso se ci troviamo in ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : Bugatti Divo Primo contatto: con la Bugatti Divo sulle strade della Targa Florio - Quattroruote.it Quattroruote Primo contatto

Bugatti Divo, il primo esemplare arriva negli USA

Gli Stati Uniti abbracciano il primo esemplare di Bugatti Divo. La supercar della casa automobilistica francese è stata prodotta in soli 40 esemplari, tutti venduti a prezzi che partono da 5 milioni d ...

