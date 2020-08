Brutta disavventura per Giuliana De Sio: rapinata, ladri in casa, “Al rientro dal mare…” [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) ladri in casa per Giuliana De Sio! L’attrice ed ex concorrente di Ballando con le stelle ha avuto un Brutta sorpresa, al rientro dalle vacanze estive. La scena che si è trovata davanti è stata agghiacciante: la sua casa era completamente in subbuglio, dopo il passaggio dei ladri. L’attrice salernitana ha condiviso la notizia sui propri profili social, con tanto di FOTO. Giuliana De Sio voleva godersi un po’ di relax, visti gli ultimi mesi trascorsi. La famosa interprete ha infatti contratto il Covid, parlando dell’isolamento come di un’esperienza “lunga e terribile”. Per fortuna ne è uscita, dichiarando di stare”bene sia fisicamente che psicologicamente, o ... Leggi su velvetgossip

