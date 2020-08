Ballando Con le Stelle rinviato, due ballerini colpiti dal Coronavirus (Di giovedì 27 agosto 2020) Due ballerini colpiti dal Coronavirus Ballando Con Le Stelle ha tenuto compagnia gli italiani durante il periodo della quarantena forzata. Milly Carlucci aveva annunciato che il programma non poteva andare in onda per colpa della pandemia, però ha trovato un modo per intrattenere il pubblico. In pratica in una serie di puntate i professionisti si sono sfidati sia con coreografie che con quiz sulla cultura. Tale proposta è stata d’aiuto per affrontare questo delicato periodo storico. Tempo fa la conduttrice disse che a settembre si sarebbero accese nuovamente le telecamere, tenendo conto delle regole imposte dal governo. I partecipanti, infatti, si sarebbero esibiti in modo tale da evitare contatti con i rispettivi partner di ballo. Purtroppo pare che per la seconda volta il talent ... Leggi su kontrokultura

