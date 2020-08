Usa 2020, Melania Trump ricorda le vittime virus e chiede unità (Di mercoledì 26 agosto 2020) È affidato alla first lady Melania Trump il messaggio più empatico della convention repubblicana. Discorso che arriva in chiusura del secondo giorno, dal Giardino delle Rose della Casa Bianca, un luogo istituzionale ancora una volta scelto come teatro di una campagna elettorale, inusuale e criticato dagli avversari. Così come inusuale l'ampia parte del discorso di Melania Trump dedicata al coronavirus, alla gravità della pandemia e alle vittime, temi mai affrontati finora negli altri discorsi, non in questi termini."Riconosco il fatto che le nostre vite da marzo sono cambiate drasticamente - ha detto - Il nemico invisibile Covid 19 ha imperversato nel nostro bellissimo Paese e ha avuto conseguenze su tutti noi. La mia più profonda compassione va a ... Leggi su ilfogliettone

