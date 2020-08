Ronaldinho torna libero: per l’ex campione di calcio finiscono gli arresti domiciali in Paraguay (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rolandinho e suo fratello Roberto hanno ottenuto la fine degli arresti domicialiari in Paraguay. Ora dovranno pagare multe per un totale di 200.000 dollari. L’ex stella del calcio internazionale Ronaldinho torna libero. Lo ha decretato un giudice del Paraguay, Gustavo Amarilla, che ha disposto la fine degli arresti domiciliari per il calciatore e per suo … L'articolo Ronaldinho torna libero: per l’ex campione di calcio finiscono gli arresti domiciali in Paraguay proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

