Rita Greco è morta, era positiva al Covid la moglie del “Boss delle cerimonie” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rita Greco, moglie del “Boss delle cerimonie” Antonio Polese, è morta oggi; era positiva al Covid Continua l’avanzata del Covid, che anche oggi ha registrato un aumento dei contagi. E crescono anche i decessi. Uno, in particolare, è balzato agli onori della cronaca. A Napoli si è infatti spenta Rita Greco, la moglie di Antonio Polese, conosciuto come il “Boss delle cerimonie“. La donna, ottantenne, era infatti positiva al Covid. Rita Greco avrebbe contratto il Covid all’interno del Grand Hotel La Sonrisa, di proprietà del defunto ... Leggi su nonsolo.tv

Corriere : Morta per Covid a 80 anni Rita Grego, la vedova del boss delle Cerimonie - pccpla : RT @Corriere: Morta per Covid a 80 anni Rita Grego, la vedova del boss delle Cerimonie - pccpla : RT @Corriere: Morta per Covid a 80 anni Rita Grego, la vedova del boss delle Cerimonie - Angie53671625 : La vedova di don Antonio Polese, il boss delle cerimonie di Sant’Antonio Abate proprietario de La Sonrisa non ce l’… - momperiglia : RT @Corriere: Morta per Covid a 80 anni Rita Grego, la vedova del boss delle Cerimonie -