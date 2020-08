NBA, Jamal Murray da impazzire: il canadese piazza un 360 lay-up in faccia a Gobert (VIDEO) (Di mercoledì 26 agosto 2020) Con la stagione dei Denver Nuggets sul filo del rasoio, Jamal Murray si è fatto trovare presente. La guarda ha dato letteralmente spettacolo, mettendo 42 punti (17 su 26 al tiro) e siglando giocate clamorose, con quella proposta di seguito: un 360 lay-up in faccia a Rudy Gobert. Il tutto spezzando prima il raddoppio sul perimetro e poi schizzando verso il ferro in faccia al miglior rim protector della Lega. Giocata effettuata peraltro all’interno di un parziale di 15-2 in favore dei Nuggets, utile per cancellare uno svantaggio di 12 punti tra il terzo e il quarto quarto. IL RECAP DELLA NOTTE IL TABELLONE COMPLETO I RISULTATI Leggi su sportface

Il n°27 canadese dei Nuggets è stato ancora una volta protagonista in questi playoff: dopo i 50 punti (inutili) di gara-4, ne arrivano altri 42 - stavolta fondamentali per tenere in corsa Denver, 33 d ...

NBA Recap Inside. Murray tiene in vita Denver, dilagano i Clippers in gara-5

Gli Utah Jazz falliscono il primo match ball con i Denver Nuggets che restano in vita accorciando le distanze sul 3-2. Dopo la beffa a fil di sirena di gara-4, i Clippers decidono di fare sul serio me ...

Il n°27 canadese dei Nuggets è stato ancora una volta protagonista in questi playoff: dopo i 50 punti (inutili) di gara-4, ne arrivano altri 42 - stavolta fondamentali per tenere in corsa Denver, 33 d ...Gli Utah Jazz falliscono il primo match ball con i Denver Nuggets che restano in vita accorciando le distanze sul 3-2. Dopo la beffa a fil di sirena di gara-4, i Clippers decidono di fare sul serio me ...