Milan interessato a King: il prezzo fissato dal Bournemouth (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo quanto affermato dal Daily Mail, il Milan sarebbe interessato all’attaccante del Bournemouth Joshua King Secondo quanto appreso dal Daily Mail, ci sarebbe anche il Milan sull’attaccante classe 1992 del Bournemouth Joshua King: nella passata stagione ha collezionato 6 gol e 4 assist in 26 presenze in Premier League. King, nazionale norvegese, è valutato circa 28 milioni di euro e ha ancora un anno di contratto con il club inglese. Su di lui anche l’interesse di Roma, Lazio, PSG, Newcastle, Everton e Brighton. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

WhyAlwaysMajico : @theoleaoibra non lo so, ovviamente quando il Milan è interessato i giornali scrivono che ci sono 56 squadre su di… - Giacomobacci2 : RT @sa_cantone: Capitolo centrocampo: su #Tonali non mi illuderei più di tanto. Se l'#Inter vuole, la chiude (ma chissà che Conte non vogli… - SwaggyGi : RT @sa_cantone: Capitolo centrocampo: su #Tonali non mi illuderei più di tanto. Se l'#Inter vuole, la chiude (ma chissà che Conte non vogli… - iLPazzoLongoACM : RT @sa_cantone: Capitolo centrocampo: su #Tonali non mi illuderei più di tanto. Se l'#Inter vuole, la chiude (ma chissà che Conte non vogli… - Fefinho83 : RT @sa_cantone: Capitolo centrocampo: su #Tonali non mi illuderei più di tanto. Se l'#Inter vuole, la chiude (ma chissà che Conte non vogli… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan interessato Milan interessato a German Pezzella SpazioMilan Milan interessato a King: il prezzo fissato dal Bournemouth

Secondo quanto appreso dal Daily Mail, ci sarebbe anche il Milan sull’attaccante classe 1992 del Bournemouth Joshua King: nella passata stagione ha collezionato 6 gol e 4 assist in 26 presenze in Prem ...

Mercato Azzurro | Anche dalla Germania si guarda a Ricci

Non solo Milan e, soprattutto, Fiorentina su Samuele Ricci. Il giovanissimo centrocampista azzurro infatti ha su di se altri occhi illustri che stavolta arrivano da fuori confine. Infatti, stando ai r ...

Secondo quanto appreso dal Daily Mail, ci sarebbe anche il Milan sull’attaccante classe 1992 del Bournemouth Joshua King: nella passata stagione ha collezionato 6 gol e 4 assist in 26 presenze in Prem ...Non solo Milan e, soprattutto, Fiorentina su Samuele Ricci. Il giovanissimo centrocampista azzurro infatti ha su di se altri occhi illustri che stavolta arrivano da fuori confine. Infatti, stando ai r ...