L’ex direttrice del carcere di Reggio Calabria è stata arrestata con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Maria Carmela Longo, attuale direttrice della sezione femminile del carcere di Rebibbia (Roma) ed ex direttrice del carcere San Pietro di Reggio Calabria, è stata arrestata con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L’indagine è stata condotta dal Nucleo Leggi su ilpost

