In Wisconsin ancora scontri: un morto e due feriti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una persona è morta e due sono rimaste ferite a Kenosha, in Wisconsin, durante le proteste scoppiate per la terza notte consecutiva per il caso Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla ... Leggi su globalist

Wisconsin, l'afroamericano ferito dalla polizia è rimasto paralizzato dalla vita in giù

dal nostro corrispondente WASHINGTON — Domenica 23 agosto un poliziotto gli ha sparato sette volte alla schiena, da neanche mezzo metro. Ora Jacob Blake, afroamericano di 29 anni, giace in un letto d’ ...

Mondo - Sono due le persone morte a Kenosha, nel Wisconsin, durante le proteste e i disordini esplosi per il caso Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia che gli ha spa ...

