I libri stanno bene su tutto, soprattutto sulle corna (Di mercoledì 26 agosto 2020) A tredici anni non avevo ancora mai sentito Carlo Fruttero dire che tra i libri bisogna passeggiare, ma avevo già chiarissimo che certi tomi fosse necessario possederli, mica leggerli. E quindi comprai “Donne che amano troppo” con lo spirito con cui avevo visto i grandi comprare “Il nome della rosa”: mica vorrai essere escluso dal consumo di stagione? Il consumo di stagione, per una preadolescente ontologicamente convinta che l’amore infelice sia la più importante delle istanze, e alla quale nessuno aveva spiegato quanto avrebbe riso da adulta di questa convinzione, non poteva che essere quel lungo articolo di Cosmopolitan mascherato da saggio serio, quel raffaelemorellismo quando la tv ancora non pullulava di psicologi e si pensava che gli editori seri (Feltrinelli, in quel caso) pubblicassero roba ... Leggi su linkiesta

estercmss : RT @devervuxcms_: Se chiudo gli occhi è solo per vederti In questo film ci sei tu (ehi) I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiam… - kiliancms : RT @devervuxcms_: Se chiudo gli occhi è solo per vederti In questo film ci sei tu (ehi) I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiam… - maevcms : RT @devervuxcms_: Se chiudo gli occhi è solo per vederti In questo film ci sei tu (ehi) I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiam… - jackicms : RT @devervuxcms_: Se chiudo gli occhi è solo per vederti In questo film ci sei tu (ehi) I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiam… - laurelcms : RT @devervuxcms_: Se chiudo gli occhi è solo per vederti In questo film ci sei tu (ehi) I titoli di coda stanno fermi, siamo noi che andiam… -

Ultime Notizie dalla rete : libri stanno I libri stanno bene su tutto, soprattutto sulle corna Linkiesta.it Presentazione del libro “Alle origini della questione meridionale” di Paolo Saggese

“Alle origini della questione meridionale” di Paolo Saggese, uscito per i tipi di Terebinto Edizioni, affronta alcuni degli scabri temi che presiedettero alla definizione dello Stato Unitario nel fulg ...

Senorbì investe in cultura: 5000 euro per acquistare nuovi libri per la biblioteca

Il Comune di Senorbì ha ottenuto dal Ministero dei Beni culturali un finanziamento di 5000 euro da utilizzare per l'acquisto di libri di vario genere che andranno ad ampliare l'offerta della bibliotec ...

“Alle origini della questione meridionale” di Paolo Saggese, uscito per i tipi di Terebinto Edizioni, affronta alcuni degli scabri temi che presiedettero alla definizione dello Stato Unitario nel fulg ...Il Comune di Senorbì ha ottenuto dal Ministero dei Beni culturali un finanziamento di 5000 euro da utilizzare per l'acquisto di libri di vario genere che andranno ad ampliare l'offerta della bibliotec ...