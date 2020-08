Covid, quattro nuovi positivi ad Aversa: i casi salgono a 48 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – quattro nuovi positivi ad Aversa, nel Casertano. I casi salgono a 48 nella città normanna. “Si tratta sempre di contagi provenienti da località turistiche e fortunatamente nessuno presenta sintomi gravi o tali da richiedere il ricovero. L’attenzione resta altissima, – dichiara il primo cittadino Alfonso Golia – vi prego quindi di essere prudenti e accorti nei vostri comportamenti e nelle attività del quotidiano”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

La situazione coronavirus in Italia in base al bollettino del 26 agosto 2020. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 1.367 (contro gli 878 di ieri). È il dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 13 ...

Lo staff dell'imprenditore: "Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute rice ...

