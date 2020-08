Caso Jacob Blake: i Milwaukee Bucks del Wisconsin boicottano i playoff. E la Nba rinvia 3 partite (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Nba ha deciso di rinviare tutte e tre le partite di playoff – che sono state riprogrammate previste oggi dopo che i Milwaukee Bucks, squadra del Wisconsin, hanno boicottato la sfida contro Orlando Magic per il Caso di Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia a Kenosha, Wisconsin. Le altre due gare sono Houston Rockets-Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers. La decisione dei Milwaukee Bucks della star Giannis Antetokounmpo di boicottare Gara 5 di playoff NBA contro gli Orlando Magic, per protestare contro il ferimento di Blake, trova anche l’appoggio dei delle altre squadre. ... Leggi su open.online

Caso Jacob Blake, le parole toccanti di Rivers: "Amiamo gli USA, senza ricevere affetto"

Usa: Nba rinvia 3 partite dopo protesta Bucks per caso Blake

Afroamericano ferito alle spalle dalla polizia resterà paralizzato. Seconda notte di proteste in Wisconsin

