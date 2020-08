Bonus mobilità 2020: i requisiti e come richiederlo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Cambiano le modalità per usufruire del Bonus mobilità 2020: non servirà un’app, come avviene invece per il Bonus Vacanze che necessita dell’app IO. Per il Bonus da utilizzare per bici e monopattici elettrici bisognerà presentare la domanda attraverso il portale del ministero dell’ambiente, a partire dal prossimo mese. Non si sa ancora a partire da quale giorno la procedura sarà attivata. Ma che cosa è il “Bonus mobilità”? Si tratta di un incentivo previsto dal decreto rilancio, per incentivare la mobilità alternativa e ridurre l’utilizzo dei mezzi pubblici. Il Bonus sarà emesso sotto forma di rimborso del 60% fino ad un massimo di 500 euro, direttamente sul conto ... Leggi su quotidianpost

diegohp93 : @otiv_tmd3 Tra l'altro per il bonus mobilità ci vuole una fattura su modello italiano, quindi se anche compri su Am… - diegohp93 : Vorrei comprarmi una bici a pedalata assistita, magari usufruendo del bonus mobilità, ma ci sono tante di quelle li… - Rolfi39 : RT @La7tv: #lariachetira Bici e monopattini, il bonus che ancora non c'è. Il servizio di Susanna Bonfanti #mobilità - AndreaSaviane1 : RT @La7tv: #lariachetira Bici e monopattini, il bonus che ancora non c'è. Il servizio di Susanna Bonfanti #mobilità - La7tv : #lariachetira Bici e monopattini, il bonus che ancora non c'è. Il servizio di Susanna Bonfanti #mobilità -

