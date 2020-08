Tajani: 'Governo come userà Recovery Fund? Dimostri di avere una strategia' (Di martedì 25 agosto 2020) 'Il Governo oltre a chiedere anche i soldi del Mes deve dimostrare di avere una strategia per utilizzare tutte le risorse del Recovery Fund'. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sfida l'... Leggi su tgcom24.mediaset

"Il governo oltre a chiedere anche i soldi del Mes deve dimostrare di avere una strategia per utilizzare tutte le risorse del Recovery Fund". Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sfida l ...

Antonio Tajani prende il vento: "Segno del cambiamento"

"Il vento sta cambiando nelle Marche". Ne è certo il vicepresidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Ieri ad Ancona per la presentazione della squadra dei candidati in corsa per le elezioni ...

