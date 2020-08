Rubano costosi capi di abbigliamento: denunciate madre e figlia (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Furto aggravato: è il reato di cui dovranno rispondere due donne, denunciate dai Carabinieri della Stazione di Atripalda. Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nell’ambito di tali servizi, la pattuglia della Stazione di Atripalda è intervenuta presso un noto esercizio commerciale della Città del Sabato dove gli addetti avevano segnalato la presenza di due donne le quali stavano tentando di rubare alcuni capi di abbigliamento che occultavano nelle loro borse per eludere i ... Leggi su anteprima24

Ladri di biciclette in aumento, ma c'è una soluzione

[Rassegna stampa] – Dotare anche le bici di una marchiatura (targa) e istituire una sorta di registro nazionale che possa contribuire a recuperare i mezzi rubati sono le due principali soluzioni per u ...

Ladro senza cuore a Sant’Alessio: rubate da un locale le offerte per Angelica

Un salvadanaio per le offerte sparito nel nulla, da un momento all’altro, per mano di un ladro senza cuore. Il gesto indegno è avvenuto all’interno del pub-lounge bar “Via di Fuga” di Sant’Alessio, ch ...

