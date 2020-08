Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi su Netflix (Di martedì 25 agosto 2020) Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi arriva su Netflix. Il docufilm con Bebe Vio protagonista per l’Italia dal 26 agosto Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi è il nuovo docufilm originale Netflix dedicato alle Paralimpiadi e alla loro storia, che debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo il prossimo 26 agosto. Rising… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

lucarossi1985 : RT @Angi_tech: ?? “Rising Phoenix”: @VioBebe, protagonista anche su @NetflixIT ?? La campionessa #BebeVio è tra i protagonisti del #documenta… - jacopopaoletti : RT @Angi_tech: ?? “Rising Phoenix”: @VioBebe, protagonista anche su @NetflixIT ?? La campionessa #BebeVio è tra i protagonisti del #documenta… - SignorAldo : RT @Angi_tech: ?? “Rising Phoenix”: @VioBebe, protagonista anche su @NetflixIT ?? La campionessa #BebeVio è tra i protagonisti del #documenta… - ALOS_srls : In vista dell’uscita su #Netflix del docufilm 'Rising Phoenix', Bebe Vio parla dei suoi ispiratori. Il docufilm rac… - zazoomblog : Rising Phoenix su Netflix la storia delle Paralimpiadi - #Rising #Phoenix #Netflix #storia -

Ultime Notizie dalla rete : Rising Phoenix Rising Phoenix: la Storia delle Paralimpiadi - Recensione: il nuovo docufilm Netflix CineFacts Bebe Vio: «Zanardi è come un padre. Mi ha insegnato il valore della giusta mentalità»

Rising Phoenix, il film di cui è protagonista, disponibile su Netflix dal 26 agosto, racconta le Paralimpiadi, il senso dello sport e le persone che ne fanno parte MOGLIANO VENETO. A un certo punto Be ...

Rising Phoenix, su Netflix la storia delle Paralimpiadi

Roma, 24 agosto 2020 - Raccontare la disabilità senza falsi pietismi è stata la sfida più grande, e per fortuna superata, del documentario 'Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi', che esce in s ...

Rising Phoenix, il film di cui è protagonista, disponibile su Netflix dal 26 agosto, racconta le Paralimpiadi, il senso dello sport e le persone che ne fanno parte MOGLIANO VENETO. A un certo punto Be ...Roma, 24 agosto 2020 - Raccontare la disabilità senza falsi pietismi è stata la sfida più grande, e per fortuna superata, del documentario 'Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi', che esce in s ...