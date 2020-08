Repubblica - Timida festicciola per il Napoli a Castel di Sangro (Di martedì 25 agosto 2020) Primo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro, in un'atmosfera sicuramente differente rispetto alle abitudini di Dimaro a causa delle restrizioni legate al Coronavirus. Questo il commento sull'edizione odierna di Repubblica. Leggi su tuttonapoli

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Repubblica: i mille tifosi presenti a Castel di Sangro riservano una “timida festicciola” al Napoli Per la prima volta in It… - napolista : Repubblica: i mille tifosi presenti a Castel di Sangro riservano una “timida festicciola” al Napoli Per la prima vo… - Alessan32300041 : @repubblica cosa dicono? +Guarda Mamma io sto qua e non mi muovo -Se vedi c'è scritto che non si può +Si si non ser… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Timida Repubblica: i mille tifosi presenti a Castel di Sangro riservano una "timida festicciola" al Napoli IlNapolista Repubblica - Timida festicciola per il Napoli a Castel di Sangro

Primo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro, in un'atmosfera sicuramente differente rispetto alle abitudini di Dimaro a causa delle restrizioni legate al Coronavirus. Questo il commento su ...

L’estate di chi non chiude: “Niente ferie per salvare i conti”

L'estate breve di Marika Caiola è tutta dentro al suo salone di via Lungarini che quest'anno non ha chiuso nemmeno il 14 agosto: " E come avrei potuto chiudere dopo il lockdown? " . Marika ha messo in ...

Primo giorno di ritiro per il Napoli a Castel di Sangro, in un'atmosfera sicuramente differente rispetto alle abitudini di Dimaro a causa delle restrizioni legate al Coronavirus. Questo il commento su ...L'estate breve di Marika Caiola è tutta dentro al suo salone di via Lungarini che quest'anno non ha chiuso nemmeno il 14 agosto: " E come avrei potuto chiudere dopo il lockdown? " . Marika ha messo in ...