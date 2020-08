Né sgombero né giudici. Così Musumeci smaschera il governo sui migranti (Di martedì 25 agosto 2020) Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, va avanti nella sua battaglia contro l'immigrazione selvaggia e la latitanza dell'esecutivo di Giuseppe Conte nella gestione dei migranti. "Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizioni alle forze dell'ordine e alle Prefetture per poter sgombrare i centri d'accoglienza in Sicilia, ma al tempo stesso entro le 48 ore non ha provveduto a impugnare l'ordinanza. Il che significa che ci troviamo davanti a una palese omissione, perché le precedenti due ordinanze le Prefetture le avevano regolarmente osservate", dice il presidente della Regione Sicilia aa Start, su Sky TG24. L'ordinanza di sgombero degli hotspot e di tutte le strutture destinate ai migranti è in vigore sull'isola ... Leggi su iltempo

