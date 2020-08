Navalny in coma, inventore Novichock: "Poche probabilità che possa riprendersi del tutto" (Di martedì 25 agosto 2020) Se Alexei Navalny è stato davvero avvelenato con una sostanza del gruppo degli anticolinesterasici, ci sono Poche probabilità che possa riprendersi del tutto e tornare come prima. A dichiararlo, in un'... Leggi su quotidiano

lucianonobili : Alexey @navalny è stato avvelenato ed è in coma. È l’ennesimo oppositore russo a subire un simile, inaccettabile, t… - ilpost : L'oppositore di Putin, in coma da ieri per un sospetto avvelenamento, avrebbe dovuto essere portato in Germania per… - riotta : Il dissidente russo Alexei @navalny , principale oppositore di #Putin, è in coma, avvelenato da sostanze tossiche d… - castell32082033 : RT @lucianonobili: Alexey @navalny è stato avvelenato ed è in coma. È l’ennesimo oppositore russo a subire un simile, inaccettabile, tratta… - NoAnziche : RT @saveriolakadima: La differenza tra #Salvini e #Navalny è negli spazi. Il secondo è in coma perché capo dell'opposizione in Russia. Il s… -