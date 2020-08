Juventus, senti l'ex Lichtsteiner: 'Pirlo come Zidane. Urlerà quando servirà' (Di martedì 25 agosto 2020) Ed è proprio lo svizzero che, intervistato da La Gazzetta dello Sport , si congratula con la Vecchia Signora e il suo ex compagno di squadra della Juventus , per la scelta di affidare la guida ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Juventus, senti l'ex Lichtsteiner: 'Pirlo come Zidane. Urlerà quando servirà' - - infoitsport : Arthur Juventus, senti Moggi: “Non giocherà, preferisco Pjanic” - mad_juve : @douglascosta Senti douglas...niente piu scuse! Adesso tocca a la Juventus,capito??????? - sportface2016 : #Juventus, le parole di #RuiCosta su #Pirlo - BadPaskua : @FBiasin Senti poche cazzate..in italia è legato al sistema juventus e lo ha espressamente detto e attaccato. Non f… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juventus, senti Lichtsteiner: “Pirlo? La notizia mi ha sorpreso…” TuttoJuve24.it Pirlo saluta Higuain: "Abbiamo deciso che le strade si separeranno"

La Juventus presenta ufficialmente il suo nuovo allenatore Andrea Pirlo: "Dybala fa parte del progetto, non è mai stato sul mercato". Nella giornata di lunedì ha guidato per la prima volta la Juventus ...

Pirlo: “Dybala mai stato sul mercato, fa parte del progetto. Voglio un calcio di grande padronanza, Higuain partirà”

TORINO – Nella sala stampa dell’Allianz Stadium, il neo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato la stagione rispondendo alle domande dei giornalisti. Di seguito riportiamo le sue risposte.

La Juventus presenta ufficialmente il suo nuovo allenatore Andrea Pirlo: "Dybala fa parte del progetto, non è mai stato sul mercato". Nella giornata di lunedì ha guidato per la prima volta la Juventus ...TORINO – Nella sala stampa dell’Allianz Stadium, il neo tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato la stagione rispondendo alle domande dei giornalisti. Di seguito riportiamo le sue risposte.