Jacob Blake paralizzato dalla vita in giù: è in gravi condizioni l’afroamericano colpito alla schiena dalla polizia (Di martedì 25 agosto 2020) Jacob Blake sarebbe rimasto paralizzato dalla vita in giù: i medici però non hanno ancora chiaro il quadro clinico dell’afroamericano di 29 anni del Wisconsin, in Usa, colpito alla schiena da un poliziotto bianco, domenica 23 agosto: la sua ferita potrebbe infatti essere permanente e questo non gli consentirebbe più di camminare. «Voglio mettere la mia mano sulla guancia di mio figlio e baciarlo sulla fronte, e poi starò bene», ha detto il papà, Jacob Sr. andando in ospedale dal figlio. «Lo bacerò anche con la mascherina. La prima cosa che voglio fare è toccare mio figlio», ha aggiunto. Il papà del 29enne ha spiegato che ... Leggi su open.online

trash_italiano : Sono sconvolto. Lui è Jacob Blake. Diverse ore fa gli hanno sparato 8 colpi di pistola, davanti ai suoi figli. La s… - chetempochefa : «Jacob Blake negli USA è stato colpito alla schiena da sette colpi di pistola sparati da agenti di polizia, davanti… - ilpost : Nel Wisconsin la polizia ha sparato alle spalle a un uomo afroamericano - anna_annie12 : Usa, Lebron James sul caso Jacob Blake: 'Gli afroamericani hanno paura' - Ernesto29296958 : RT @CesareSacchetti: Jacob Blake, il nero ferito in una sparatoria dalla polizia, ha una lista di precedenti penali che includono stupri e… -