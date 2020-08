Gualtieri esulta per il Sure, un’altra trappola da 27 fantamiliardi europei (Di martedì 25 agosto 2020) Il Mes, il Recovery Fund, il Sure. Chiamiamoli come vogliamo, ma sono tutte facce della stessa medaglia. Soldi nostri che l’Europa ci ridà in prestito e che poi utilizza per toglierci sovranità. Ci siamo concentrati a lungo a raccontare la fregatura nascosta dietro al Mes prima e al Recovery Fund poi. Adesso, invece, è bene fare il punto sul Sure. Perché appare del tutto compromessa e immotivata la reazione di giubilo del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri quando ha saputo della concessione di un prestito di cui non conosce le condizioni, per di più destinato a spese già stanziate e in parte già finanziate con emissioni di titoli pubblici. Già, è proprio quello che è appena successo. Ma procediamo con ordie. Come ricostruisce Giuseppe Liturri su ... Leggi su ilparagone

