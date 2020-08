Flavio Briatore shock: positivo al Covid è grave (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Corovavirus. Le sue condizione id salute sarebbero piuttosto gravi. Anche Flavio Briatore si è ammalato di Coronavirus. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci è ricoverato da ieri, lunedì 24 agosto, al San Raffaele di Milano con sintomi tutti riconducibili al Covid-19. Le sue condizioni sarebbero serie, anche se al momento, a quanto pare, non sarebbe in terapiaArticolo completo: Flavio Briatore shock: positivo al Covid è grave dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

