Coronavirus, Nappi (Lega): “De Luca ipocrita” (Di martedì 25 agosto 2020) NAPOLI – “Zero contagi e il merito era di De Luca, ora ci sono cento contagi e la colpa e’ dei cittadini. È questa l’ipocrisia di un presidente della Regione che ha scambiato la comunicazione spiritosa per il governo della nostra terra”. La pensa cosi’ il candidato della Lega alle prossime elezioni regionali in Campania Severino Nappi. “È inaccettabile in un momento come questo in cui ci sono rischi sia per la salute che per l’economia. Bisogna cambiare – dice – e bisogna farlo subito”. NAPPI (LEGA) VISITA SECONDIGLIANO: SICUREZZA PER CHI CI LAVORA Leggi su dire

