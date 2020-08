Coronavirus, calano i contagi: 878 nuovi casi nelle ultime 24 ore con oltre 72mila tamponi. Una sola regione a zero casi. Altri 4 morti (Di martedì 25 agosto 2020) I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 878 nelle ultime 24 ore con 72.341 tamponi effettuati, circa 30mila più di lunedì quando erano stati individuati 953 positivi. Nel Lazio sono stati rintracciati 143 contagi (il 52% legato ai rientri), in Campania sono stati 138, mentre in Lombardia e Veneto 119. oltre 50 casi si sono registrati anche in Emilia-Romagna (+65) e Piemonte (+57, massimo aumento da giugno). Ne conta 34 la Sardegna, che lunedì aveva toccato il picco da inizio emergenza (91). Il Molise è l’unica regione con zero nuovi positivi. Altre 4 persone malate sono morte. Gli attualmente positivi sono 19.714, di ... Leggi su ilfattoquotidiano

GENOVA - Sono 12 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero resi noti da Regione Liguria, su un totale di 1562 nuovi test tampone. Di questi nuovi casi, due sono citta ...

