Brutti, sporchi e cattivi, questi cronisti (Di martedì 25 agosto 2020) Una ventina, tra croniste e cronisti, con la scorta di primo livello; 180 sotto tutela. È la punta dell’iceberg di un clima orrendo e pericoloso che ha investito l’informazione. Accanto alla censura più classica, agli effetti omologanti delle concentrazioni editoriali, è da tempo entrata in scena la violenza. Giornaliste e giornalisti fatti oggetto di minacce e di aggressioni, di insulti e attacchi, di querele temerarie. È lo scenario che ci si presenta in quest’era di passaggio tra l’età analogica e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

AndreaMattera1 : @lubenasich brutti, sporchi e cattivi. Da perseguitare tassandoli e ostacolandoli in qualsiasi modo così da fare assistenzialismo a go go - pinocavrecich : @soypatrea Brutti, Sporchi e Cattivi (Feos, Sucios y Malos) - luca3912 : Brutti, sporchi e sudati. #cinesudore - FlaTutuzinha : @AngeloFoguel @tuladivitofranc @folha Brutti, sporchi e cattive - K_a_t_i_a_M : @PeaceMusicLovee Allora calmiamoci insieme!!! Interessante domanda sul dolore...spesso per me è un passaggio neces… -

Ultime Notizie dalla rete : Brutti sporchi Brutti, sporchi e cattivi, questi cronisti | il manifesto Il Manifesto Brutti, sporchi e cattivi, questi cronisti

Una ventina, tra croniste e cronisti, con la scorta di primo livello; 180 sotto tutela. È la punta dell’iceberg di un clima orrendo e pericoloso che ha investito l’informazione. Accanto alla censura ...

Daniela Santanché sfida il governo: «La mia discoteca resta aperta, ma vietato ballare»

«Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse. Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca resta a ...

Una ventina, tra croniste e cronisti, con la scorta di primo livello; 180 sotto tutela. È la punta dell’iceberg di un clima orrendo e pericoloso che ha investito l’informazione. Accanto alla censura ...«Volevano trovare un perfetto capro espiatorio simbolico. Ed ecco le discoteche. Il bello è che però non sono chiuse. Non si potrà ballare. Ma le discoteche resteranno aperte. La mia discoteca resta a ...