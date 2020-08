Ballando con le Stelle 2020: Samuel Peron positivo al Coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Samuel Peron Una delle coppie di Ballando con le Stelle 2020 è a rischio causa Coronavirus. Si tratta di Samuel Peron e Rosalinda Celentano, in gara nello show di Rai 1 al via il prossimo sabato 12 settembre. Il tampone a cui è stato sottoposto il ballerino veneto ha infatti dato esito positivo. Niente Covid-19, invece, per l’attrice, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, nonostante sia stata – per ovvie ragioni – a stretto contatto con il maestro. Proprio ieri, su queste pagine, vi davamo conto dello sforzo di Milly Carlucci per portare in onda “una vera edizione di Ballando con le Stelle”. La conduttrice ha infatti spiegato che tutto il cast ... Leggi su davidemaggio

