Antonella Mosetti ha il Coronavirus e denuncia: "Molte persone che erano con me continuano ad andare in giro" (Di martedì 25 agosto 2020) Antonella Mosetti racconta di aver contratto la forma più lieve del Coronavirus e confessa che alcune persone, che hanno trascorso le vacanze con lei, continuano a circolare senza nessun rispetto per gli altri. Leggi su comingsoon

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Covid, anche Aida Yespica e Antonella Mosetti posi... - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Covid, anche Aida Yespica e Antonella Mosetti positive dopo la Sardeg… - QuotidianPost : Antonella Mosetti positiva al Covid: “Test sierologico negativo, tampone positivo” - zazoomblog : Antonella Mosetti ha il Coronavirus: lo sfogo della showgirl - #Antonella #Mosetti #Coronavirus: - leggoit : Covid, anche Aida Yespica e Antonella Mosetti positive dopo la #sardegna: le condizioni di salute -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti Antonella Mosetti, la showgirl in vacanza in Costa Smeralda conquista i fan via social: "Sei sublime, una pura tentazione" LiberoQuotidiano.it Antonella Mosetti positiva al test sul Coronavirus: «Sto bene»

Molti personaggi famosi al rientro dalle vacanze in Sardegna hanno scoperto di aver contratto il Covid. Ha annunciato di essere positiva Antonella Mosetti, che in un video nelle IG Stories riferisce d ...

“Vip” positivi al covid di ritorno dalla Costa Smeralda: da Federico Fashion Style ad Aida Yespica, aumentano i casi (e le dichiarazioni)

Sono oltre venti i personaggi famosi che, di ritorno dalla Costa Smeralda, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Dai volti di “Uomini e Donne” ai calciatori, fino alle starlette dello sh ...

Molti personaggi famosi al rientro dalle vacanze in Sardegna hanno scoperto di aver contratto il Covid. Ha annunciato di essere positiva Antonella Mosetti, che in un video nelle IG Stories riferisce d ...Sono oltre venti i personaggi famosi che, di ritorno dalla Costa Smeralda, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19. Dai volti di “Uomini e Donne” ai calciatori, fino alle starlette dello sh ...