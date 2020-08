Alba Parietti in lutto: un addio straziante, l’ultimo saluto (Di martedì 25 agosto 2020) Questo articolo Alba Parietti in lutto: un addio straziante, l’ultimo saluto . Alba Parietti è in lutto e sta vivendo un dramma tremendo in queste ore: è morta una persona a lei davvero molto cara. L’ultimo saluto su Instagram. Alba Parietti sta vivendo un momento davvero molto difficile in queste ore dal momento che è venuta a mancare una persona davvero molto importante per lei e con … Leggi su youmovies

Alba Parietti è in lutto e sta vivendo un dramma tremendo in queste ore: è morta una persona a lei davvero molto cara. L’ultimo saluto su Instagram. Alba Parietti sta vivendo un momento davvero molto ...

Franco Oppini a C’è tempo per, il figlio Francesco andrà al Grande Fratello Vip

Franco Oppini, primo grande amore di Alba Parietti con cui ha avuto l'unico figlio Francesco, conferma la partecipazione del ragazzo al Grande Fratello Vip. Ospite della trasmissione "C'è tempo per…", ...

