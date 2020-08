Vertice di governo a tre settimane dall'apertura delle scuole. Timori per trasporti, aule e nuovi positivi (Di lunedì 24 agosto 2020) Il premier Conte e i ministri Azzolina, Speranza, De Micheli, il commissario Arcuri e il comitato tecnico scientifico hanno messo a fuoco il percorso per la riapertura in sicurezza, il 14 settembre. ... Leggi su tg.la7

NicolaPorro : Non si tratta di bufale. Vertice di governo sulle discoteche. Elettra Lamborghini cancella concerti. #lafebbredelcovidsera - NicolaPorro : Dopo un vertice ferragostano, il #Governo ha deciso di chiudere le discoteche fino al 7 settembre insieme all'obbli… - Corriere : Discoteche, vertice tra Governo e Regioni: verso stop in tutta Italia - uboldi_laura : RT @Corriere: Piano Alitalia, vertice di governo a quattro per la newco - Corriere : Piano Alitalia, vertice di governo a quattro per la newco -

Ritorno in classe, concluso il vertice con Conte. Azzolina lascia Palazzo Chigi senza rilasciare dichiarazioni

Si è concluso, dopo circa due ore, il vertice sulla scuola con il premier Giuseppe Conte e i ministri Lucia Azzolina, Roberto Speranza, Paola De Micheli e Francesco Boccia. Presente anche il commiss ...

Non sanno come portare gli studenti nelle scuole

La scuola ha un problema di trasporti, molto banalmente bisogna trovare un modo per garantire a tutti gli studenti di raggiungere gli istituti scolastici anche con i mezzi pubblici, rispettando le reg ...

