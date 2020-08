Tiziano Ferro, il suo cane operato d’urgenza per una emorragia interna: “E’ nato con due milze, ora aspettiamo…” (Di lunedì 24 agosto 2020) Una notte all’insegna dell’ansia quella che Tiziano Ferro ha trascorso, come racconta lui stesso sul suo account ufficiale di Instagram. Il suo adorato cane Beau è stato operato d’urgenza nelle scorse ore per via di un’emorragia interna. Tiziano Ferro, il suo cane operato d’urgenza: ecco cosa è successo Ho passato tutta la notte a guardare... L'articolo Tiziano Ferro, il suo cane operato d’urgenza per una emorragia interna: “E’ nato con due milze, ora aspettiamo…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu

fanpage : Tiziano Ferro in ansia per le condizioni di salute del suo cane - alicepelliciari : Qua per ribadire quanto Tiziano Ferro sia puro, ed una bellissima persona lo amo - robslovesfeels : RT @sophia23s1: Tiziano Ferro in tendenza. È giunto il momento di ribadire che SERE NERE è un capolavoro. Perfetta se sei triste, se sei fe… - xnianobsessed : RT @Sere_BingADing: Vedi Tiziano Ferro in tendenza ed è subito VORREI DONARE IL TUO SORRISO ALLA LUNA PERCHÉ DI NOTTE CHI LA GUARDA POSSA P… - shadeson_ : RT @scivolidinuovo_: Tiziano Ferro in tendenza ed io ne approfitto per dirvi di andarvi ad ascoltare tutta la discografia perché, oltre ai… -