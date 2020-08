Sicilia, i numeri della vergogna per il governo: su 65 nuovi positivi 58 sono immigrati sbarcati (Di lunedì 24 agosto 2020) Nello Musumeci non molla, sull’ordinanza libera-Sicilia che ha scatenato le ire del governo e della sinistra. E i numeri, anche oggi, gli danno purtroppo ragione. Il 90% dei nuovi positivi è composto da immigrati ospitati a Lampedusa. Terra di nessuno, ormai, se non del Covid… Musumeci e le accuse al governo Conte “E’ caduto nel vuoto l’appello del sindaco Totò Martello, così come il sopralluogo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Appelli inascoltati, tant’è che ancora oggi la dichiarazione dello ‘stato d’emergenza’ non c’è”, ha detto il governatore Musumeci oggi a Catania, ricordando che “i numeri degli arrivi in ... Leggi su secoloditalia

LaStampa : Il presidente della Regione: «Numeri di sbarchi impressionanti. Ci troviamo con tende che ci ricordano luoghi e sce… - SecolodItalia1 : Sicilia, i numeri della vergogna per il governo: su 65 nuovi positivi 58 sono immigrati sbarcati… - Stoico26356790 : RT @doluccia16: Il governatore sta dando i numeri degli sbarchi in Sicilia. E sono cifre di arrivi INSOSTENIBILI. Solo a luglio più di 7mil… - sabrina73544637 : RT @doluccia16: Il governatore sta dando i numeri degli sbarchi in Sicilia. E sono cifre di arrivi INSOSTENIBILI. Solo a luglio più di 7mil… - Gitto80092925 : RT @doluccia16: Il governatore sta dando i numeri degli sbarchi in Sicilia. E sono cifre di arrivi INSOSTENIBILI. Solo a luglio più di 7mil… -