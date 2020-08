Scuola, i Cinque Stelle difendono Azzolina: “Basta fuoco amico” (Di lunedì 24 agosto 2020) Doppio vertice a Palazzo Chigi, Conte blinda la ministra. Il Pd: coordinamento tra Regioni e Comuni o sarà il caos Leggi su lastampa

Scuola, i Cinque Stelle difendono Azzolina: "Basta fuoco amico"

La guerra della logistica: Romano toglie i suoi vigili da Cortenuova

Dove andranno a scuola i loro figli? Cortenuova non ha le medie, già adesso, al nostro istituto Fermi ci sono tre classi di loro ragazzi e gli spazi non bastano». «Nicoli è scorrettissimo ...

Incognite su scuola e trasporti. E Conte chiama gli scienziati

La crescita dei contagi significa incertezza per l'apertura dell'anno scolastico. E se si delineasse lo scenario più catastrofico, cioè un rinvio o una ripresa delle lezioni in remoto, la maggioranza ...

