Salvini riprende i giornalisti: “O fate passo indietro o me ne vado, poi rompono a me…”. Ma fino a ieri le distanze non erano un problema (Di lunedì 24 agosto 2020) Matteo Salvini è a Crotone, in Calabria, durante un comizio per le elezioni amministrative. Accerchiato dai giornalisti il leader della Lega prima chiede di “fare un metro indietro“, altrimenti “rompono le scatole a me..”. Poi, dopo che la situazione resta più o meno la stessa, si spazientisce: “O andate indietro o io prendo e vado…”. La scena, ripresa dalle telecamere dei presenti, dura qualche minuto. Poi il leader riprende il proprio discorso. Eppure sono tanti i video e le immagini girate negli ultimi mesi che vedono spesso Matteo Salvini accerchiato da diverse persone, senza mascherine e senza il rispetto delle distanze sociali previste per evitare la diffusione del contagio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Matteo Salvini dice che non manderà la figlia a scuola se sarà obbligatorio portare la mascherina: “Dal ministro Azzolina, che ieri mi ha definito troglodita e gaglioffo, aspetto di capire a settembre ...

Salvini: «Mia figlia non la mando a scuola nel plexiglas e con la mascherina»

Continua la polemica a distanza tra Matteo Salvini e la ministra Lucia Azzolina. Il leader della Lega durante un comizio elettorale a Trani, in Puglia, è tornata sulla riapertura della scuola previsto ...

